Tre giorni di caldo molto intenso: "Uscite solo se necessario"

Le temperature potrebbero superare di 5-6 gradi i valori medi stagionali

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta arancione per ondate di calore che interesserà il territorio regionale a partire dalle 8 di oggi, sabato 27 giugno, fino alle 20 di lunedì 29 giugno. È previsto un ulteriore aumento delle temperature, che potranno avvicinarsi ai 40 gradi, con condizioni di afa e umidità tali da far percepire valori ancora più elevati rispetto a quelli reali. Secondo quanto comunicato, il fenomeno riguarderà in particolare le aree interne a rischio elevato e moderato, con maggiore intensità nelle province di Benevento e Caserta. Le temperature potrebbero superare di 5-6 gradi i valori medi stagionali, mentre i livelli di umidità risulteranno particolarmente elevati, soprattutto lungo le zone costiere.



Nelle ore notturne è atteso un peggioramento delle condizioni di comfort climatico: tra sabato e domenica l’umidità potrà superare il 60-70%, mentre tra domenica e lunedì potrebbe spingersi oltre il 70-80%, in un contesto caratterizzato da scarsa ventilazione.



La Protezione Civile rinnova le raccomandazioni alla popolazione, invitando a evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata e a limitare gli spostamenti non necessari. Particolare attenzione è richiesta per le categorie più fragili, come anziani, bambini, cardiopatici e soggetti con patologie croniche.



Tra le indicazioni fornite figurano anche il mantenimento di ambienti ben arieggiati, una corretta idratazione e la vigilanza sugli animali domestici. Le autorità locali sono state inoltre sollecitate a mantenere attive le misure di assistenza e monitoraggio delle fasce più vulnerabili della popolazione durante l’intero periodo di allerta.