Titolare del locale preso a pugni, batte la testa e finisce in fin di vita

A seguito dell'aggressione, il 50enne sarebbe caduto all'indietro battendo violentemente la testa contro un gradino

Grave episodio di violenza nel quartiere Vomero, a Napoli, dove il proprietario di un locale è stato brutalmente aggredito da uno sconosciuto nelle prime ore della giornata. L'uomo, 50 anni, è attualmente ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico all'ospedale Cardarelli. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il fatto è avvenuto all'esterno di un esercizio commerciale situato in via Giambattista Ruoppolo. Per motivi ancora al vaglio degli investigatori, un uomo avrebbe colpito il titolare del locale con un violento pugno al volto, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.



A seguito dell'aggressione, il 50enne sarebbe caduto all'indietro battendo violentemente la testa contro un gradino. L'impatto si è rivelato particolarmente grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.



Sebbene all'arrivo in ospedale fosse cosciente, le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore successive, rendendo necessario un intervento chirurgico d'urgenza nel reparto di Neurochirurgia. Al momento il 50enne resta ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.



Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Vomero, che stanno acquisendo testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per identificare l'autore dell'aggressione e chiarire l'esatta dinamica dei fatti.



Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nel quartiere Vomero e nelle aree limitrofe. Il rappresentante del Governo ha espresso la propria vicinanza alla vittima e ai suoi familiari, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto a ogni forma di illegalità e nel rafforzamento della sicurezza urbana.



L'episodio sarà inoltre oggetto di approfondimento nel prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale verranno valutate ulteriori misure di prevenzione e controllo del territorio.



L'aggressione ha suscitato forte preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, da sempre considerata uno dei principali punti di ritrovo della città, oggi scossa da un episodio di violenza che ha lasciato un uomo in lotta tra la vita e la morte.