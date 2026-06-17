Ancora incontri carnali davanti all'Ikea: altre denunce

Le attività di controllo nell’area proseguiranno anche nei prossimi giorni

Proseguono con costanza i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, coordinata dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, in alcune aree cittadine già oggetto di segnalazioni e attenzione da parte delle autorità. L’attività di monitoraggio si è concentrata in particolare nei pressi di una zona adiacente al parcheggio del centro commerciale Ikea e nelle immediate vicinanze dell’area del cimitero comunale, un contesto caratterizzato da un intenso passaggio di persone nel corso della giornata, comprese famiglie, donne e minori. Proprio in tale area, secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate, sarebbero stati segnalati nel tempo episodi riconducibili a comportamenti non consoni al decoro pubblico.



Per rispondere alle criticità segnalate e prevenire il reiterarsi di simili situazioni, il comandante Piricelli ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo, con l’impiego di personale in uniforme e in abiti civili, appostato nelle aree ritenute sensibili, nell’ambito di un servizio mirato di osservazione e prevenzione.



Nel corso di tali operazioni, gli agenti della Polizia Locale avrebbero individuato e fermato due uomini sorpresi, secondo quanto riferito, in atteggiamenti contrari alla pubblica decenza. Gli stessi sono stati immediatamente identificati e accompagnati per gli accertamenti di rito.



Al termine delle procedure, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per le valutazioni del caso. Le attività di controllo nell’area proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di garantire il rispetto delle norme e la tutela del decoro urbano.