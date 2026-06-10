Terribile schianto sulla superstrada: due morti e una persona in fin di vita

Per consentire i rilievi e le attività di soccorso, il tratto interessato è stato temporaneamente interdetto alla circolazione

Grave incidente stradale lungo la superstrada Sora-Avezzano, dove un violento impatto tra un furgone e un mezzo pesante ha provocato un pesante bilancio in termini di vite umane. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Sora Nord e ha reso necessaria la chiusura della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, nel coinvolgimento sarebbero rimasti un furgone, sul quale viaggiavano alcuni lavoratori, e un camion. Le informazioni al momento disponibili parlano di almeno due persone decedute, mentre una terza sarebbe stata trasportata in condizioni estremamente critiche.

Immediatamente dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e le squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni di assistenza ai feriti e di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.

Per consentire i rilievi e le attività di soccorso, il tratto interessato è stato temporaneamente interdetto alla circolazione. Il traffico viene deviato su percorsi alternativi, con inevitabili rallentamenti lungo la viabilità locale.

Gli accertamenti sulla dinamica dello schianto sono ancora in corso e saranno gli investigatori a chiarire le cause che hanno portato alla collisione. Nel frattempo, la Sora-Avezzano torna al centro dell'attenzione per un nuovo grave episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza di una delle principali arterie stradali del territorio.