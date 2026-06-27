Getta i rifiuti direttamente dal finestrino: tradito dalle telecamere

Le indagini sono state portate avanti per diversi mesi con la massima discrezione, così da non compromettere gli accertamenti

Si è conclusa con una pesante sanzione amministrativa un'indagine condotta dalla Polizia Municipale di Sant'Arsenio che ha consentito di individuare il responsabile di ripetuti episodi di abbandono illecito di rifiuti lungo il territorio comunale. L'attività investigativa, coordinata dal comandante Andrea Santoro, ha riguardato una zona già nota alle autorità perché interessata in passato da un'altra inchiesta ambientale. Gli sversamenti avvenivano nei pressi dell'ex distributore Opera Fuel, sul rettilineo che attraversa il territorio di Sant'Arsenio e collega la frazione di San Pietro con Atena Lucana. Un'area già sottoposta a sequestro in precedenza e più volte segnalata per fenomeni di degrado ambientale.



Le indagini sono state portate avanti per diversi mesi con la massima discrezione, così da non compromettere gli accertamenti. Soltanto dopo la conclusione dell'attività investigativa il Comune ha reso noto l'esito dell'operazione, che ha portato all'identificazione del responsabile e all'applicazione delle previste sanzioni.



Determinante è stato l'utilizzo di telecamere mobili installate dagli agenti della Polizia Municipale. Le immagini raccolte hanno documentato, in diverse occasioni, lo stesso automobilista mentre raggiungeva il tratto di strada interessato e abbandonava sacchetti contenenti rifiuti urbani direttamente dal finestrino della propria vettura, per poi allontanarsi.



Le prove raccolte hanno consentito di contestare le violazioni previste dalla normativa in materia ambientale. Al responsabile è stata inflitta un'ammenda complessiva di 4.500 euro. Oltre alla sanzione economica, è stato disposto il sequestro temporaneo del veicolo utilizzato per gli sversamenti e il ritiro della patente di guida con sospensione della validità per un mese.



L'operazione rappresenta una delle ultime attività coordinate dal comandante Andrea Santoro alla guida della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Il suo incarico, infatti, terminerà il prossimo 30 giugno con la scadenza della convenzione che lo lega al Comune. A raccoglierne il testimone sarà il sottotenente Vincenzo Giuliano, già vicecomandante del corpo e scelto in passato dallo stesso Santoro come suo collaboratore diretto.



L'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno nel contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, sottolineando come il ricorso a strumenti di videosorveglianza e controlli mirati continuerà a rappresentare un elemento fondamentale per la tutela del territorio e dell'ambiente.