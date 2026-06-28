Bambino investito da auto pirata nell'area sarnese, è in fin di vita

il piccolo stava attraversando la strada insieme a un adulto quando è stato travolto

Sono ore di grande apprensione per un bambino di 11 anni, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato investito da un'auto che si è poi allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il piccolo stava attraversando la strada insieme a un adulto quando è stato travolto da una Volkswagen Golf di colore grigio, che viaggiava a velocità sostenuta. L'impatto è stato estremamente violento e il bambino è stato sbalzato sull'asfalto, riportando gravissime lesioni.



Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte.



Dopo l'investimento, il conducente della vettura non si sarebbe fermato a soccorrere il bambino, proseguendo la propria fuga. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità dell'automobilista e rintracciare il veicolo coinvolto.



Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di eventuali persone che hanno assistito all'incidente, nella speranza di individuare rapidamente il responsabile del grave episodio.