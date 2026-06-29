Terremoto in Venezuela, ritrovati i corpi della famiglia campana

già nelle scorse ore erano emerse conferme informali sul decesso

Sono stati ritrovati senza vita i tre italiani dispersi dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono Enzo Cuomo, la moglie Trini Adrian e la figlia Isabella, originari di Laviano, in provincia di Salerno. La famiglia era rimasta intrappolata nel crollo dell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, dove si erano concentrate le operazioni di ricerca nelle ultime ore. Secondo quanto riportato, già nelle scorse ore erano emerse conferme informali sul decesso, ora avvalorate dal recupero dei corpi da parte delle squadre di soccorso.



I riconoscimenti e le procedure



Sono in corso le procedure di identificazione ufficiale delle vittime. In particolare, si attendono i riconoscimenti formali degli ultimi due corpi, dopo una prima identificazione già avvenuta per una delle vittime da parte di un familiare.



La vicenda resta seguita da vicino dalle autorità italiane e consolari, che stanno coordinando il rientro delle salme e l’assistenza ai familiari.



Il dolore della famiglia



Unica persona rimasta in vita è il figlio Carlo Francesco, che vive a Milano e che potrebbe partire nelle prossime ore per il Venezuela per completare le procedure di riconoscimento e seguire da vicino gli adempimenti formali.



La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Laviano, dove la famiglia era molto conosciuta e dove si segue con dolore l’evolversi della vicenda, che riporta alla memoria anche le ferite storiche del terremoto dell’Irpinia del 1980.