Taxi perde il freno a mano e investe una donna

Avrebbe percorso circa cinquanta metri senza guida, salendo sul marciapiede

Momenti di paura nel centro di Roma nel pomeriggio, dove un taxi ha improvvisamente perso il controllo finendo sul marciapiede e travolgendo una donna. L’incidente si è verificato in via del Tritone, all’altezza dell’incrocio con via Sistina, nei pressi di piazza Barberini, una delle aree più trafficate e frequentate da turisti e passanti. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe stato parcheggiato davanti alla filiale Unicredit di piazza Barberini quando, per cause ancora da accertare, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. L’ipotesi al momento più accreditata è che il mezzo possa aver perso il freno a mano, iniziando così una corsa incontrollata lungo la discesa della strada.



Il taxi avrebbe percorso circa cinquanta metri senza guida, salendo sul marciapiede e investendo una donna che si trovava a passare nella zona. La vettura ha proseguito la sua traiettoria terminando la corsa contro la vetrina del negozio “Dan John”.



La donna trasportata in ospedale



La passante è rimasta gravemente ferita alle gambe. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove la donna è stata ricoverata in condizioni serie.



Panico tra turisti e passanti



L’incidente ha generato momenti di forte panico tra i numerosi turisti e cittadini presenti in quel momento nella zona, una delle più affollate del centro storico. La scena del taxi fuori controllo ha infatti attirato l’attenzione di passanti e commercianti, molti dei quali hanno assistito impotenti all’impatto.



Il tassista sotto choc



Secondo quanto emerso, il conducente del taxi in quel momento si sarebbe trovato all’interno di un esercizio commerciale della zona. L’uomo avrebbe lasciato il veicolo parcheggiato, circostanza ora al vaglio degli investigatori. Il tassista è rimasto profondamente scosso dall’accaduto.



Le indagini della polizia



Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se la pista principale resta quella di un malfunzionamento o di un’imperizia nella messa in sicurezza del mezzo.



“Non abbiamo ancora la certezza di cosa sia successo con precisione – ha dichiarato un agente – ma il taxi era parcheggiato in piazza Barberini ed è poi scivolato lungo via del Tritone fino a impattare contro la vetrina del negozio”.



Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio della vicenda.