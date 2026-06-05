Talenti in Mostra, due giorni dedicati all’arte contemporanea a Napoli

La mostra è curata dall’artista Pasquale Rolfi e moderata dalla docente Felicia Ruggiero

Oggi e domani il Centro Giovanile Sandro Pertini di Secondigliano ospita “Talenti in Mostra”, un evento dedicato all’arte contemporanea promosso dall’Associazione Culturale I Talenti di Napoli in collaborazione con L’Agorà Partenopea. La manifestazione si tiene presso la Sala Pertini e rappresenterà un’importante occasione di incontro tra artisti, appassionati d’arte e cittadini. La mostra, curata dall’artista Pasquale Rolfi e moderata dalla docente Felicia Ruggiero, vedrà la partecipazione di numerosi artisti del territorio, offrendo al pubblico un percorso espositivo ricco di stili, tecniche e sensibilità artistiche differenti.

Il programma

Dopo l'inaugurazione di oggi della mostra c'è il vernissage con esposte le opere di:

Pasquale Rolfi

Antonietta D’Alessandro

Seriana Guerriero

Carmen Punto Arte

Marzia Leva

Giovanna Secondulfo

Fiorentina Speciale

Giusi Iodice

Giulia Avilia

Martia Rosaria Esposito

Ionut Bogdan Scinteil

L’evento offre ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro degli artisti e di apprezzarne le diverse espressioni creative.

Domani la mostra proseguirà con apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 20:00.

Alle ore 17:00 si terrà la presentazione dell’Associazione I Talenti di Napoli. Interverranno il presidente Giovanni Fabozzo e il presidente dell’Agorà Partenopea Avv. Manuel Fabozzo, con la moderazione di Felicia Ruggiero. Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi dell’associazione, i programmi futuri e i progetti sociali e culturali dedicati alla valorizzazione del territorio e del quartiere.

Alle ore 18:00 avrà luogo il finissage della mostra con la presentazione degli artisti e una serie di interviste volte a raccontarne il percorso creativo e professionale. Interverranno la Dott.ssa Tonia Morgani, docente di diritto ed esperta del territorio, e l’Arch. Ciro Totaro, architetto e docente di storia dell’arte.

La serata si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione agli artisti, seguita da un buffet e dai saluti finali.

Un’occasione di valorizzazione culturale

“Talenti in Mostra” si propone non solo come esposizione artistica, ma anche come momento di aggregazione e promozione culturale. Attraverso il coinvolgimento di artisti, associazioni e professionisti del territorio, l’iniziativa intende favorire la diffusione dell’arte contemporanea e contribuire alla crescita culturale e sociale della comunità locale.

L’appuntamento è quindi al Centro Giovanile Sandro Pertini di Secondigliano per due giornate all’insegna dell’arte, della creatività e della valorizzazione dei talenti del territorio.