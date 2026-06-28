Svaligiato negozio di ottica, bottino da 40mila euro

Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza mostrano la rapidità con cui è stato portato a termine il colpo

Colpo nella notte ai danni dell'ottica Ellegi, nel quartiere Pastena di Salerno. Tra venerdì e sabato due malviventi hanno fatto irruzione nel negozio di via Ventimiglia, riuscendo a impossessarsi di centinaia di montature griffate da sole e da vista per un valore complessivo stimato in quasi 40mila euro. L'azione criminale si è consumata in pochissimi istanti. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero raggiunto il negozio a bordo di una Lancia Y di colore scuro e, dopo aver infranto la vetrina e la porta d'ingresso, si sarebbero introdotti all'interno dell'attività commerciale.Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza mostrano la rapidità con cui è stato portato a termine il colpo. Nonostante l'immediata attivazione del sistema d'allarme e del dispositivo nebbiogeno, i due hanno raggiunto direttamente gli espositori, prelevando il maggior numero possibile di occhiali prima di fuggire.L'intera incursione sarebbe durata meno di un minuto, con circa quaranta secondi trascorsi all'interno del negozio. Un'azione estremamente veloce che, secondo il titolare, lascia pensare a un piano studiato nei dettagli.A fare le spese del furto è stato Giuseppe Salvati, proprietario dell'attività, che nella mattinata successiva si è trovato a fare la conta dei danni, tra la merce sottratta e le ingenti devastazioni provocate all'ingresso del negozio.I malviventi avrebbero portato via tra le 200 e le 300 montature appartenenti ai marchi più prestigiosi del settore, ignorando invece il registratore di cassa e i dispositivi elettronici presenti sul bancone. Un particolare che rafforza l'ipotesi di un'azione mirata esclusivamente al furto di occhiali di valore, probabilmente destinati al mercato illecito.«Il valore della merce rubata supera abbondantemente i 35mila euro», ha spiegato il titolare, sottolineando come siano state sottratte quasi esclusivamente montature di fascia alta. «Per come hanno agito – ha aggiunto – viene naturale pensare che possano aver effettuato uno o più sopralluoghi nei giorni precedenti. È solo un sospetto, ma il modo in cui si sono mossi lascia immaginare che conoscessero già la disposizione del negozio».Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salerno, guidata dal maggiore Antonio Corvino, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, oltre a quelle delle attività commerciali vicine, nella speranza di ricostruire il percorso dei responsabili e individuare elementi utili alla loro identificazione.L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nella zona orientale della città, dove commercianti e imprenditori chiedono maggiori controlli per contrastare i furti ai danni delle attività economiche.«Ogni giorno facciamo sacrifici per lavorare serenamente e garantire un servizio ai nostri clienti – ha concluso Salvati –. Le forze dell'ordine svolgono il loro lavoro con grande impegno, ma è evidente che servono strumenti e interventi ancora più efficaci per tutelare chi investe e lavora sul territorio».