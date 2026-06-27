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Motorino contro un muro, Lorenzo muore a 16 anni

Il passeggero, anche lui 16enne, è stato invece soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale

A cura di Redazione
27 giugno 2026 10:30
Motorino contro un muro, Lorenzo muore a 16 anni -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Un grave incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, mentre un suo coetaneo è rimasto ferito in condizioni serie. Il sinistro è avvenuto nella serata del 25 giugno lungo la strada provinciale 363, nel tratto tra Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una motocicletta, una Voge R125, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito autonomamente di strada. La moto ha impattato contro un muro a secco e successivamente contro un palo della segnaletica stradale. Per Lorenzo Polo, nato a Tricase e residente a Cursi, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dai carabinieri della Stazione di Corigliano d’Otranto intervenuti insieme ai soccorritori del 118.

Il passeggero, anche lui 16enne e residente a Cursi ma originario della Siria, è stato invece soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari della vittima.

Lorenzo era un appassionato di basket e si allenava regolarmente a Lecce, raggiungendo la città da Cursi per gli allenamenti. La sua squadra sportiva lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio diffuso sui social, esprimendo sgomento per la tragedia e sottolineando l’incomprensibilità della perdita.

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