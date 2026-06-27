La soldatessa Noemi muore in servizio a 23 anni

Particolarmente toccante il ricordo del padre Renato, che ha descritto la figlia come una giovane “buona, umile, leale e sempre orgogliosa della sua divisa”

Tragedia che ha colpito l’Esercito Italiano e la comunità di Velletri. Noemi Saetta, 23 anni, militare in servizio presso il Reggimento “Lancieri di Montebello” di Roma, è deceduta nella giornata di venerdì 26 giugno 2026 a seguito di un malore improvviso. La giovane si trovava a bordo di un bus militare in transito sul Grande Raccordo Anulare, diretta verso il Palafiera di Fiumicino per svolgere un servizio di vigilanza in occasione del concorso in magistratura, quando si è improvvisamente sentita male. Immediato l’intervento dei sanitari militari presenti, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione durante il trasporto d’urgenza verso l’Aurelia Hospital. Nonostante gli sforzi, la 23enne è arrivata in ospedale già priva di vita.



La Procura di Roma ha disposto l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso. Nel frattempo, sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia e all’Esercito, tra cui quelli del ministro della Difesa Guido Crosetto e del ministro della Giustizia Carlo Nordio.



Particolarmente toccante il ricordo del padre Renato, che ha descritto la figlia come una giovane “buona, umile, leale e sempre orgogliosa della sua divisa”, esprimendo il dolore per una perdita improvvisa che ha profondamente scosso familiari e conoscenti.