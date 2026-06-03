Suora guida contromano sulla Napoli-Salerno

Dopo alcuni tentativi, la pattuglia è riuscita a intercettare e fermare il veicolo

Una tragedia è stata evitata questa mattina sull’autostrada Napoli-Salerno, dove un’auto utilitaria guidata da una suora ha imboccato per errore la carreggiata in senso opposto di marcia, dirigendosi verso Napoli. L’episodio si è verificato lungo un tratto ad alta percorrenza, dove la vettura è stata notata da un’auto civetta della Polizia in servizio, a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì. I due agenti si sono immediatamente resi conto della situazione di pericolo e hanno attivato sirene e dispositivi luminosi per allertare gli automobilisti che sopraggiungevano dalla direzione opposta.

Grazie al tempestivo intervento, è stato possibile evitare conseguenze gravi. Dopo alcuni tentativi, la pattuglia è riuscita a intercettare e fermare il veicolo in sicurezza.

All’interno dell’auto si trovava una suora in evidente stato confusionale, che stava ascoltando il Rosario alla radio. Gli agenti hanno immediatamente prestato assistenza e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale dell’ANAS e un’ambulanza del 118, che ha preso in carico la donna per gli accertamenti del caso. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei, poi gradualmente ripristinata.