Sub in vacanza muore durante immersione

Sul litorale sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno tentato ogni possibile intervento di soccorso

Dramma nelle acque di Furbara, nel territorio comunale di Cerveteri, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita durante un'immersione di snorkeling. La vittima, originaria di Siniscola, in Sardegna, stava trascorrendo un periodo di vacanza a Santa Marinella quando si è consumata la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato si era immerso nello specchio d'acqua antistante la zona degli "Scoglietti", adottando tutte le precauzioni previste: aveva infatti regolarmente posizionato la boa di segnalazione per indicare la propria presenza in mare durante l'attività di snorkeling.



Per cause ancora in fase di accertamento, però, durante l'immersione qualcosa è andato storto. L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Ladispoli-Marina San Nicola, che hanno coordinato le operazioni insieme ai carabinieri della stazione di Campo di Mare e ai vigili del fuoco.



Sul litorale sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno tentato ogni possibile intervento di soccorso. Purtroppo, però, per il 73enne non c'è stato nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione quanto accaduto durante l'immersione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un improvviso malore, ma sarà l'attività investigativa, insieme agli eventuali accertamenti medico-legali, a stabilire l'esatta dinamica della tragedia.