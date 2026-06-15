Striano, la festa del sindaco Gerli per donare un ecografo alla città

La serata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti del mondo culturale e dello spettacolo

Una serata tra memoria, riconoscenza e comunità ha segnato il doppio anniversario dedicato a Giulio Gerli, che ha festeggiato i 60 anni di età e i 30 anni di attività della realtà imprenditoriale da lui fondata. L’evento si è svolto in un clima di partecipazione diffusa, con la presenza di collaboratori, dipendenti, amici e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per ripercorrere tre decenni di attività imprenditoriale caratterizzati, secondo quanto emerso nel corso della serata, da un percorso orientato all’innovazione e al radicamento sul territorio, con particolare attenzione al tessuto sociale ed economico dell’area vesuviana.



Tra gli ospiti istituzionali presenti figuravano l’assessora regionale alla Scuola e alle Politiche sociali Lucia Fortini e l’assessora regionale Fiorella Zabatta, insieme a diversi sindaci dei comuni dell’area vesuviana, intervenuti per testimoniare la vicinanza delle amministrazioni locali a un’esperienza imprenditoriale ritenuta radicata nel territorio.



La serata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti del mondo culturale e dello spettacolo, tra cui l’attrice strianese Flavia Gatti, che ha contribuito a sottolineare il legame tra l’iniziativa e il contesto sociale e culturale locale.



Giulio Gerli, che ricopre anche il ruolo di sindaco di Striano e di componente della Direzione nazionale di Europa Verde, ha voluto trasformare l’anniversario in un momento di incontro collettivo e di ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita dell’impresa nel corso degli anni.



Nel suo intervento, l’imprenditore ha ribadito l’importanza del lavoro condiviso e della continuità progettuale, sottolineando come il percorso compiuto sia stato possibile grazie al contributo quotidiano di lavoratori, collaboratori e istituzioni del territorio.



L’evento si è così configurato non solo come una celebrazione personale e aziendale, ma anche come un’occasione di confronto sul ruolo dell’impresa all’interno della comunità locale, in un intreccio costante tra sviluppo economico e responsabilità sociale.