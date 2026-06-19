Strappa la borsa con violenza ad una donna e la ferisce

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare l’uomo e a recuperare la refurtiva

Intervento rapido dei Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada che, nella notte appena trascorsa, hanno arrestato un uomo di 49 anni con l’accusa di rapina ai danni di una donna. L’episodio si è consumato all’incrocio tra via Saragat e viale Carlo III, una delle zone più trafficate dell’area casertana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata avvicinata improvvisamente da un uomo che, facendo ricorso a minacce e violenza, sarebbe riuscito a sottrarle la borsa per poi tentare di allontanarsi rapidamente.



La dinamica del reato, seppur consumata in pochi istanti, non è passata inosservata. Alcuni elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti e la prontezza d’intervento dei militari dell’Arma hanno permesso di attivare subito le ricerche nella zona, consentendo di individuare il presunto responsabile a breve distanza dal luogo della rapina.



I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare l’uomo e a recuperare la refurtiva, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria. Un elemento che ha contribuito a ricostruire con maggiore chiarezza l’accaduto e a consolidare il quadro indiziario a carico del sospettato.



Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato competente, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dei successivi sviluppi del procedimento.



L’episodio si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo del territorio condotte dai Carabinieri per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane più esposte a episodi di questo tipo.