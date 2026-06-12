Strappa bimba dalle braccia della mamma, catturato il sequestratore

La madre ha immediatamente iniziato a gridare chiedendo aiuto e attirando l’attenzione delle persone presenti

Una bambina di quasi cinque anni è stata strappata improvvisamente dalle braccia della madre mentre si trovavano alla stazione degli autobus di Fontivegge, a Perugia, in attesa del pullman. Secondo quanto ricostruito, la piccola era insieme alla madre, una donna di circa quarant’anni, quando un uomo si sarebbe avvicinato e, senza alcun preavviso, l’avrebbe afferrata portandola via sotto gli occhi dei passanti. La scena si è consumata in pochi istanti, in un’area frequentata e ancora illuminata dalla luce della sera.

La madre ha immediatamente iniziato a gridare chiedendo aiuto e attirando l’attenzione delle persone presenti, mentre alcuni testimoni hanno allertato il numero unico di emergenza segnalando il tentativo di sequestro.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti di polizia, che sono riusciti a individuare e bloccare il presunto responsabile poco distante, in piazza Vittorio Veneto. L’uomo, un trentenne di origine straniera, è stato quindi accompagnato in questura e arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Gli investigatori hanno poi accertato che, durante i momenti concitati dell’accaduto, l’uomo avrebbe anche fotografato la bambina con il proprio telefono cellulare. Le immagini sarebbero state successivamente rinvenute nella memoria del dispositivo sequestrato, elemento che ha ulteriormente aggravato il quadro indiziario.

La vicenda ha profondamente scosso la madre e le persone presenti alla scena, avvenuta in un contesto urbano normalmente frequentato da famiglie e pendolari. Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le motivazioni del gesto.

La bambina è stata subito riaffidata alla madre e non avrebbe riportato conseguenze fisiche, ma solo un forte shock per l’accaduto.