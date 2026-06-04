Squalo attacca e ferisce 28enne in Sardegna

L'episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i bagnanti e i turisti presenti nella zona

Momenti di paura sulle coste della Sardegna, dove un giovane turista francese è rimasto ferito dopo un presunto attacco di squalo mentre si trovava in mare. Protagonista della vicenda è Giovanni Caselli, 28 anni, residente a Sète, nel sud della Francia, che ha raccontato la sua esperienza al quotidiano francese Midi Libre. L'episodio sarebbe avvenuto sulla spiaggia di Monti Russu, nel nord dell'isola. Secondo il racconto del giovane, durante una normale nuotata avrebbe avvertito improvvisamente alcuni morsi alle gambe e al corpo. «Uno squalo mi ha attaccato, mordendomi cinque volte, per fortuna in maniera superficiale», ha dichiarato.

Nonostante lo spavento, le ferite riportate non sarebbero risultate gravi. Il 28enne è riuscito a raggiungere la riva e a ricevere le cure necessarie senza che la situazione degenerasse. I morsi, infatti, avrebbero provocato lesioni leggere che non hanno richiesto interventi particolarmente complessi.

L'episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i bagnanti e i turisti presenti nella zona, una delle più frequentate del litorale sardo per le sue acque cristalline e i suoi paesaggi naturali. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'animale che avrebbe provocato l'attacco né risultano conferme ufficiali da parte delle autorità competenti circa la specie coinvolta.

Gli esperti ricordano che gli incontri ravvicinati tra squali e bagnanti nel Mediterraneo restano eventi estremamente rari. La maggior parte delle specie presenti nelle acque italiane tende infatti a evitare il contatto con l'uomo e gli attacchi documentati sono molto poco frequenti.

Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le autorità locali potrebbero effettuare ulteriori verifiche per accertare la presenza di grandi predatori marini nell'area e garantire la sicurezza dei frequentatori della spiaggia.

Per Giovanni Caselli, comunque, quella che doveva essere una tranquilla giornata di mare si è trasformata in una disavventura che difficilmente dimenticherà. «Mi è andata bene», avrebbe raccontato dopo essere stato soccorso, consapevole di essere uscito quasi illeso da un incontro tanto raro quanto inquietante.