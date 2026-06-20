Spruzza spray urticante contro una coppa per rubare collana e telefono

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata

Paura nella serata di ieri in via Alessandro Poerio, nei pressi di Porta Capuana, a Napoli, dove una coppia è stata aggredita e rapinata da un giovane che avrebbe fatto uso di spray urticante per immobilizzare le vittime. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvicinato i due per poi spruzzare la sostanza irritante contro entrambi, riuscendo così a impossessarsi della collana d’oro indossata dal ragazzo e del cellulare della donna. L’azione si sarebbe consumata in pochi istanti, prima che il responsabile si desse alla fuga.



Subito dopo l’aggressione, le due vittime sono riuscite a raggiungere una pattuglia dell’Unità Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, raccontando quanto accaduto e indicando agli agenti la direzione di fuga del presunto autore della rapina.



Grazie alle informazioni fornite e al supporto degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, il giovane è stato rintracciato poco dopo in via Sant’Antonio Abate. Bloccato dalle forze dell’ordine, è stato identificato come un 22enne, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze di polizia per precedenti specifici.



Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata. La refurtiva è stata recuperata nel corso delle operazioni. Le vittime, sebbene sotto shock per l’accaduto, non avrebbero riportato ferite gravi.



L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nell’area di Porta Capuana, una delle zone più sensibili del centro cittadino, dove negli ultimi tempi si sono intensificati i controlli delle forze dell’ordine.