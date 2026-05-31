Donna stuprata al Centro Direzionale

sono state attivate le procedure operative previste nei casi di particolare allarme sociale

È al centro delle indagini un grave episodio di violenza sessuale denunciato nei giorni scorsi da una donna nella zona del Centro Direzionale di Napoli, avvenuto secondo quanto riferito nella mattinata del 25 maggio. A renderlo noto è la Prefettura di Napoli, che ha comunicato di seguire con la massima attenzione l’evolversi delle attività investigative coordinate dall’autorità giudiziaria e condotte dalle forze dell’ordine. Fin dalle ore immediatamente successive alla denuncia, sono state attivate le procedure operative previste nei casi di particolare allarme sociale. Gli investigatori hanno proceduto con l’acquisizione delle testimonianze, la raccolta degli elementi utili alle indagini e l’avvio delle ricerche del presunto responsabile.

Contestualmente, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell’area del Centro Direzionale e nelle zone limitrofe, con un incremento della presenza delle forze di polizia e un potenziamento delle attività di prevenzione sul territorio. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha definito l’episodio “di profonda preoccupazione”, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione istituzionale e di garantire la massima sicurezza ai cittadini attraverso un coordinamento costante tra forze dell’ordine e magistratura. Le attività investigative proseguono senza sosta per risalire all’identità dell’autore del reato e assicurarlo alla giustizia, mentre la Prefettura ha assicurato un monitoraggio continuo della situazione nell’area interessata.