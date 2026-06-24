Spari nella notte, trovati quattro bossoli a terra

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità dei responsabili

Momenti di tensione nella notte nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli, dove sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco in via San Carlo alle Mortelle. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 3, generando allarme tra i residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, ignoti, verosimilmente a bordo di uno scooter, avrebbero esploso diversi colpi di pistola in aria prima di dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Un’azione fulminea che ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.



L’intervento dei carabinieri



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza l’area. Successivamente è giunto anche il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, impegnato negli approfondimenti tecnici utili alla ricostruzione della dinamica.



Durante le verifiche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quattro bossoli calibro 9, compatibili con l’arma utilizzata per l’esplosione dei colpi.



Indagini in corso



Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità dei responsabili. Saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccolte eventuali testimonianze utili.



Al momento non si registrano feriti, ma l’episodio ha comunque destato forte preoccupazione tra i residenti, riaccendendo l’attenzione sul fenomeno delle esplosioni di colpi d’arma da fuoco in aree densamente abitate della città.



Le indagini proseguono senza sosta per chiarire il movente e individuare gli autori dell’azione.