Sparatoria sotto al Vesuvio: colpiti padre e due figli

L’ennesimo fatto di sangue registrato nel capoluogo campano riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e sulla lotta ai fenomeni criminali

La serata è stata caratterizzata da ulteriori tensioni in città. Poco dopo l’omicidio registrato nel centro storico, un’altra sparatoria è stata segnalata nella zona orientale di Napoli, precisamente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. In questo secondo episodio tre persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco e sono state soccorse dai sanitari. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici. Si tratterebbe di padre e due figli. Al momento non risultano elementi che colleghino direttamente i due episodi, ma gli investigatori stanno analizzando ogni circostanza per comprendere se possano esistere eventuali punti di contatto. Le attività investigative proseguiranno nelle prossime ore con l’obiettivo di identificare gli autori dell’agguato e chiarire il movente che ha portato all’uccisione del quarantottenne.



L’ennesimo fatto di sangue registrato nel capoluogo campano riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e sulla lotta ai fenomeni criminali che continuano a rappresentare una sfida complessa per le forze dell’ordine. Saranno gli sviluppi delle indagini a fornire un quadro più completo di quanto accaduto e delle responsabilità dietro l’omicidio che ha sconvolto il centro di Napoli.