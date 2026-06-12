Spara al fratelli durante una lite poi si barrica in casa con la mamma

Le indagini sono in corso per chiarire il movente della lite e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto

Un grave episodio di violenza armata si è verificato a Giugliano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver esploso diversi colpi di pistola durante una lite familiare. Secondo la ricostruzione, i fatti sono avvenuti in un cortile comune di via Frezza. L’uomo avrebbe iniziato a sparare contro il fratello nel corso di una discussione per motivi ancora in fase di accertamento. In totale sarebbero stati esplosi sette colpi, che non hanno fortunatamente ferito la vittima ma hanno colpito un’auto parcheggiata nella zona.

La situazione sarebbe poi degenerata ulteriormente quando il fratello ha cercato riparo: in quel momento il 44enne avrebbe continuato a fare fuoco anche dalla finestra dell’abitazione, tentando di colpirlo direttamente.

Dopo l’episodio, l’uomo si è rifugiato in casa, dove vive con la madre. Alla vista delle sirene dei Carabinieri avrebbe tentato di allontanarsi in auto, ma è stato immediatamente bloccato dai militari intervenuti sul posto.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato il 44enne e avviato le ricerche dell’arma utilizzata, ancora non ritrovata.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente della lite e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.