Si tuffa in mare di notte e muore a 32 anni

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto negli istanti precedenti alla tragedia

Dramma nella tarda serata di ieri a Salerno, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita nelle acque del litorale cittadino. La tragedia si è consumata nel tratto di mare antistante il lungomare Colombo, nel quartiere di Pastena, una delle zone più frequentate della costa salernitana. L'allarme è scattato intorno alle 23.30, quando una persona che si trovava insieme alla vittima ha contattato i soccorsi dopo aver notato che il giovane non era più riemerso dall'acqua in seguito a un tuffo. Attimi di grande preoccupazione che hanno immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi.



Secondo le prime ricostruzioni, il 32enne si sarebbe immerso in mare per poi scomparire alla vista delle persone presenti. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore improvviso durante la permanenza in acqua, circostanza che sarà oggetto degli accertamenti disposti dalle autorità competenti.



La corsa contro il tempo dei soccorritori



Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Salerno e i Vigili del Fuoco. Considerata la natura dell'emergenza, è stato richiesto anche l'intervento del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco proveniente da Napoli, specializzato nelle operazioni di ricerca e recupero in ambiente acquatico.



Le ricerche sono state avviate immediatamente nella zona indicata dai presenti, mentre lungo il tratto di lungomare si radunavano curiosi e residenti richiamati dalla presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.



Dopo le operazioni di ricerca, i sommozzatori sono riusciti a individuare e recuperare il corpo dell'uomo. Per il 32enne, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare.



Indagini sulle cause del decesso



I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto negli istanti precedenti alla tragedia. Le testimonianze delle persone presenti e gli eventuali riscontri medico-legali saranno fondamentali per chiarire le cause della morte.



L'ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di un malore sopraggiunto durante il bagno notturno, ma non vengono escluse ulteriori verifiche per accertare ogni dettaglio della vicenda.



La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori accertamenti prima della restituzione ai familiari.



Comunità sotto shock



La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa in città, suscitando profondo cordoglio tra quanti hanno appreso dell'accaduto. Il tratto di mare di Pastena, particolarmente frequentato durante il periodo estivo, è stato teatro di una vicenda che ha scosso residenti e passanti presenti nella zona durante le operazioni di soccorso.



Una serata che avrebbe dovuto trascorrere serenamente si è trasformata in pochi minuti in una tragedia, conclusasi con il drammatico recupero del corpo del giovane e con il dolore dei familiari e degli amici colpiti dalla sua improvvisa scomparsa.