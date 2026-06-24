Fermato sulla Salerno-Reggio con 33 chili di droga

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto al traffico di droga lungo le principali arterie stradali

Un importante sequestro di sostanze stupefacenti è stato messo a segno dalla Polizia di Stato lungo l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nell’ambito dei controlli rafforzati disposti sul territorio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati in attività di vigilanza nel tratto compreso tra gli svincoli di Petina e Polla.Il controllo è scattato nei confronti di un’autovettura in transito, fermata per accertamenti di routine. Fin dalle prime fasi dell’intervento, il conducente avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, rispondendo in modo evasivo alle domande degli agenti. Un comportamento che ha insospettito ulteriormente i poliziotti, inducendoli ad approfondire le verifiche con il supporto di un’altra pattuglia nel frattempo giunta sul posto.La scoperta della droga nascosta nel veicoloL’ispezione del mezzo ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente accuratamente occultato all’interno dell’auto. In particolare, gli agenti hanno scoperto 30 confezioni sigillate in cellophane trasparente contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 33,4 chilogrammi.Un quantitativo considerevole, che secondo le stime delle forze dell’ordine avrebbe potuto fruttare fino a circa 430mila euro una volta immesso sul mercato illecito delle piazze di spaccio.La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente del veicolo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Arresto e provvedimentiAl termine delle attività di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto al traffico di droga lungo le principali arterie stradali del Sud Italia, un’attività che negli ultimi mesi ha già portato a diversi sequestri significativi nella stessa area.Tra questi, si ricorda un precedente intervento avvenuto nel mese di dicembre, quando un cittadino italiano era stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 64 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e crack.Controlli rafforzati sulle principali vie di comunicazioneLe forze dell’ordine continuano a mantenere alta l’attenzione lungo le grandi direttrici di traffico, considerate snodi strategici non solo per la mobilità ordinaria ma anche per il transito di sostanze illecite.L’ultimo sequestro conferma l’efficacia dei controlli stradali e il ruolo centrale delle pattuglie della Polizia Stradale nel contrasto ai traffici di droga che attraversano il territorio nazionale.