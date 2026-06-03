Si scontrano tre auto, una vittima sulla Statale

Sul posto sono intervenute le squadre dell’ANAS e le forze dell’ordine

Tragico incidente stradale nella mattinata lungo la statale 700 “Della Reggia di Caserta”, dove una persona ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto tre veicoli. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Caserta Zona Industriale e San Clemente, lungo una delle principali arterie di collegamento dell’area. Secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe stato particolarmente violento. All’arrivo dei soccorsi sanitari non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della persona coinvolta. Sul posto sono intervenute le squadre dell’ANAS e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Strada chiusa per i rilievi

A seguito dell’incidente, la variante è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi dell’autorità giudiziaria e la rimozione dei veicoli dalla carreggiata. Sono state istituite uscite obbligatorie nei pressi di San Clemente e della Zona Industriale.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con disagi alla circolazione in tutta l’area casertana.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica del sinistro e verificare le cause che hanno portato al violento impatto tra i mezzi coinvolti.