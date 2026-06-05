Si schiantano tre auto sulla Statale, tutti i conducenti feriti

la circolazione è stata immediatamente interrotta in entrambi i sensi di marcia

Traffico in tilt nella mattinata lungo la strada statale 7 “Appia”, dove un incidente ha imposto la chiusura temporanea della carreggiata nel territorio di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, al km 268,230. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli, per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell’impatto, la circolazione è stata immediatamente interrotta in entrambi i sensi di marcia e il traffico è stato deviato sul raccordo autostradale 9 “di Benevento”, tra gli svincoli di San Giorgio del Sannio e Benevento Est, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale, che verrà riaperta non appena le condizioni lo consentiranno.

Secondo le prime informazioni, i tre conducenti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono ancora state rese note e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.