Si risveglia e trova la sua auto distrutta

La scena che si è presentata davanti ai suoi occhi al momento del rientro alla vettura è stata descritta come improvvisa e sconvolgente

Un risveglio del tutto inaspettato e carico di amarezza quello vissuto da Federica Bellantuono, che nelle prime ore della mattinata ha fatto una scoperta decisamente sconvolgente: la propria auto, parcheggiata lungo via Vicinale Paradiso, risultava gravemente danneggiata, insieme a un altro veicolo coinvolto nello stesso episodio. A raccontare l’accaduto è stata la stessa donna attraverso un post pubblicato nel gruppo Facebook “Quelli di via Epomeo”, dove ha ricostruito i momenti precedenti al ritrovamento. Secondo la sua testimonianza, il mezzo era stato lasciato in perfette condizioni la sera precedente, senza alcun segno di urti o danni visibili. Questo lascia supporre che l’episodio si sia verificato nel corso della notte o nelle prime ore del mattino, in un intervallo di tempo ancora tutto da chiarire.



La scena che si è presentata davanti ai suoi occhi al momento del rientro alla vettura è stata descritta come improvvisa e sconvolgente: un’auto pesantemente danneggiata, apparentemente coinvolta in un impatto che ha interessato anche un secondo veicolo. Un evento che ha trasformato una normale routine quotidiana, come quella di raggiungere la propria auto per iniziare la giornata, in un momento di forte shock e incredulità.



«Svegliarsi la mattina, andare a prendere la macchina nel parcheggio e trovarla disastrata» è la frase che meglio sintetizza lo stato d’animo della donna, colpita non solo dal danno materiale ma anche dall’assenza di spiegazioni immediate su quanto possa essere accaduto.



Al momento restano ignote le cause esatte dell’accaduto e la dinamica dell’episodio. Non si esclude che possano essere determinanti eventuali testimonianze o la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, che potrebbero aiutare a chiarire se si sia trattato di un incidente o di un altro tipo di evento.



Intanto, tra i residenti cresce la preoccupazione per la sicurezza delle strade e dei parcheggi della zona, spesso teatro di episodi simili che alimentano un senso diffuso di incertezza e vulnerabilità.