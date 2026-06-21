Cammina in strada, ragazzi in scooter gli lanciano un secchio d'acqua addosso

A raccontare l'accaduto è una delle persone coinvolte, che ha deciso di condividere la propria esperienza

Una passeggiata tra amici si è trasformata in un episodio tanto improvviso quanto spiacevole. È accaduto nella zona della stazione della metropolitana di Mergellina, a Napoli, dove due giovani a bordo di uno scooter si sono avvicinati a due pedoni per poi lanciare loro dell'acqua addosso, colpendoli anche al volto, senza alcuna apparente ragione. A raccontare l'accaduto è una delle persone coinvolte, che ha deciso di condividere la propria esperienza per accendere una riflessione su comportamenti sempre più frequenti e spesso sottovalutati. L'episodio non ha avuto conseguenze particolari grazie alla reazione pacata delle vittime, che hanno preferito non alimentare ulteriormente la situazione.



«Fortunatamente siamo persone tranquille e tutto si è concluso lì», racconta. «Ma non posso fare a meno di chiedermi cosa sarebbe potuto accadere se al nostro posto ci fossero stati dei turisti o persone meno pazienti. Una provocazione del genere avrebbe potuto generare una discussione, una lite o qualcosa di ancora più serio».



Al di là del gesto in sé, ciò che preoccupa è il messaggio che episodi del genere trasmettono a chi vive la città o la visita per la prima volta. In un quartiere frequentato quotidianamente da residenti, studenti e turisti, comportamenti irresponsabili rischiano infatti di compromettere la percezione di sicurezza e di alimentare stereotipi difficili da combattere.



Spesso simili azioni vengono archiviate come semplici scherzi o bravate giovanili. Eppure, per chi le subisce, rappresentano un'aggressione gratuita e immotivata che lascia amarezza e senso di impotenza. Non si tratta soltanto dell'acqua lanciata da uno scooter in corsa, ma dell'idea che qualcuno possa divertirsi mettendo a disagio altre persone senza alcun motivo.