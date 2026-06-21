Aggredito e accoltellato dal branco, è gravissimo

L'allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno richiesto l'intervento del personale sanitario

Momenti di forte tensione nel quartiere Quarticciolo, alla periferia est della Capitale, dove un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione avvenuta in strada. L'episodio si è verificato intorno alle 19.30 in via Ostuni e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti nel corso di un'aggressione alla quale avrebbero preso parte più persone. Le circostanze che hanno portato all'accaduto sono ancora in fase di accertamento e al momento non sono stati resi noti i motivi all'origine del violento episodio.L'allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno richiesto l'intervento del personale sanitario. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure all'uomo prima di trasferirlo d'urgenza al Policlinico Umberto I.Le sue condizioni sono state giudicate particolarmente serie e il trasporto è avvenuto in codice rosso. I medici stanno monitorando il quadro clinico della vittima, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.Nell'area dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione di Tor Tre Teste, che hanno immediatamente avviato le attività investigative per ricostruire quanto accaduto. Sul luogo dei fatti sono arrivati anche i militari della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma, incaricati di effettuare i rilievi tecnici e scientifici utili alle indagini.Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l'eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso le fasi dell'aggressione o la fuga dei responsabili.L'obiettivo degli inquirenti è individuare le persone coinvolte e chiarire la dinamica dell'accaduto, ancora avvolta da numerosi interrogativi. Le indagini proseguono senza sosta per fare piena luce sull'episodio e accertare eventuali responsabilità.