Si ribalta camion, muore il passeggero

Il mezzo pesante avrebbe perso stabilità per cause ancora in fase di accertamento

Un incidente stradale mortale si è verificato lungo la strada Aversana, nel tratto compreso tra Pontecagnano Faiano e Battipaglia, dove un camion si è improvvisamente ribaltato causando la morte del conducente. La vittima è un uomo di 30 anni. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza del Vopi, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe perso stabilità per cause ancora in fase di accertamento. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso del conducente, che potrebbe aver determinato la perdita di controllo del veicolo e il successivo ribaltamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a stabilire eventuali responsabilità. Le operazioni hanno comportato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria stradale.