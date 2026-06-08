Si mette alla guida a 93 anni e investe una donna

i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata

Un grave incidente stradale avvenuto nel fine settimana a Salerno ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla guida in età avanzata. Una donna di 79 anni è stata investita da un’automobile condotta da un uomo di 93 anni e si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

L’episodio si è verificato in via Mauri, all’incrocio con via Tusciano, una zona particolarmente trafficata della città. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, la Volkswagen Golf guidata dall’anziano automobilista ha travolto la donna per cause che restano da accertare.

Subito dopo l’impatto si sono vissuti momenti di forte tensione. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi e sul posto sono rapidamente intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le condizioni della donna sono apparse immediatamente serie: dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stata trasferita d’urgenza al Ruggi, dove i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata. Le prossime ore saranno fondamentali per valutare l’evoluzione del suo quadro clinico.

L’automobilista, secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, si è fermato subito dopo l’investimento e ha collaborato con le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, analizzando velocità del veicolo, traiettoria, condizioni della carreggiata e posizione della vittima al momento dell’impatto. L’automobile è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici previsti dalla procedura.

Oltre agli aspetti investigativi, l’episodio ha inevitabilmente riportato al centro dell’attenzione il tema della guida in età molto avanzata. L’età del conducente, 93 anni, ha infatti alimentato riflessioni sull’efficacia dei controlli previsti dalla normativa per il rinnovo della patente. Attualmente la legge italiana prevede verifiche mediche sempre più frequenti con l’avanzare dell’età, finalizzate ad accertare il mantenimento dei requisiti psicofisici necessari per condurre un veicolo in sicurezza. Tuttavia, casi come questo continuano a suscitare interrogativi e discussioni nell’opinione pubblica.

L’investimento si inserisce inoltre in un fine settimana particolarmente intenso sul fronte della viabilità cittadina. Nelle stesse ore, infatti, un altro incidente si è verificato sul Lungomare Tafuri, dove un tamponamento a catena ha coinvolto più veicoli e richiesto l’intervento dei soccorsi. Due persone sono state accompagnate in ospedale per ulteriori controlli medici.

Alla luce dell’aumento del traffico legato all’arrivo della stagione estiva, alla presenza di turisti e alla maggiore frequentazione delle aree centrali della città, la Polizia Municipale ha rafforzato le attività di controllo sul territorio. Nel corso del weekend gli agenti hanno elevato complessivamente 78 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, concentrando le verifiche soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da residenti e visitatori.