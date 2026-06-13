Si barrica in casa con una bombola di gas e minaccia di fare saltare tutto

L'allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato una situazione potenzialmente pericolosa

Momenti di forte apprensione nella serata di giovedì a San Valentino Torio, dove un uomo con fragilità di natura psicofisica si è chiuso nella propria abitazione insieme all'anziana madre, minacciando di provocare un'esplosione utilizzando una bombola di gas. L'allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato una situazione potenzialmente pericolosa. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della stazione locale, supportati dai Vigili del Fuoco, dal personale sanitario del 118 e dal sindaco del comune dell'Agro nocerino-sarnese.

Per diversi minuti i militari hanno tentato di instaurare un dialogo con l'uomo, cercando di riportare la calma ed evitare conseguenze per lui, per la madre e per l'intera zona circostante. Dopo una lunga opera di mediazione, sono riusciti a convincerlo a rinunciare ai suoi intenti.

Una volta scongiurato il pericolo, le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'abitazione e affidato l'uomo alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto per gli accertamenti necessari.

La vicenda si è conclusa senza feriti e senza danni, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori e alla professionalità dimostrata durante la gestione dell'emergenza. Resta il grande spavento tra i residenti della zona, che hanno seguito con apprensione le operazioni fino al ritorno della normalità.