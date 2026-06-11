Sette bombe artigianali in casa, arrestato nei Paesi Vesuviani

gli esplosivi avrebbero potuto provocare danni ingenti in caso di detonazione

Sette ordigni esplosivi artigianali sono stati scoperti dai Carabinieri all’interno dell’abitazione di un 53enne di Ercolano, nel corso di un’operazione che ha portato al sequestro del materiale e all’arresto dell’uomo. L’intervento è stato eseguito dai militari della Tenenza di Ercolano, che durante una perquisizione hanno rinvenuto gli ordigni custoditi all’interno dell’abitazione senza alcuna misura di sicurezza. Una situazione ritenuta particolarmente pericolosa dagli investigatori, considerato il potenziale distruttivo del materiale esplosivo.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, ciascun ordigno aveva un peso di circa 50 grammi. Sebbene di dimensioni relativamente contenute, gli esplosivi avrebbero potuto provocare danni ingenti in caso di detonazione accidentale, mettendo seriamente a rischio non solo l’incolumità dell’occupante dell’abitazione, ma anche quella delle persone residenti nelle vicinanze.

Gli artificieri e gli specialisti intervenuti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza e sequestrare il materiale, evitando qualsiasi rischio per la popolazione. Gli accertamenti proseguiranno per stabilire la provenienza degli ordigni e verificare se fossero destinati a un utilizzo specifico.

Al termine delle procedure di rito, il 53enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione illegale di materiale esplosivo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio vesuviano, finalizzate al contrasto della detenzione e della circolazione di materiali potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.