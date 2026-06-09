Serra di cannabis in casa, arrestato nei Paesi Vesuviani

All'interno dell'appartamento i carabinieri si sono trovati di fronte a un ambiente caratterizzato da condizioni di forte degrado

Una coltivazione domestica di cannabis allestita all'interno della cucina di casa è stata scoperta dai Carabinieri nel corso di un controllo effettuato nella serata di ieri. A finire in manette è stato un uomo di 48 anni, accusato di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è stato eseguito dai militari della compagnia di Torre del Greco, che intorno alle 20 hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. All'interno dell'appartamento i carabinieri si sono trovati di fronte a un ambiente caratterizzato da condizioni di forte degrado, con segni evidenti di incuria e materiali accatastati in diversi punti della casa.

Durante gli accertamenti, l'attenzione dei militari si è concentrata sulla cucina, dove era stata realizzata una vera e propria serra artigianale destinata alla coltivazione della cannabis. Il sistema era dotato di lampade per l'illuminazione artificiale, impianti di aerazione e dispositivi per l'irrigazione, necessari alla crescita delle piante.

Nel locale sono state rinvenute dieci piante di cannabis in fase di coltivazione, oltre a materiale ritenuto utile alla gestione della piantagione, nascosto tra comuni oggetti domestici e scaffali utilizzati per la conservazione degli alimenti.

Al termine delle verifiche, il 48enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. La droga e tutta l'attrezzatura utilizzata per la coltivazione sono state sequestrate, mentre l'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti.