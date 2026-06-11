Senza biglietto sul bus, aggredisce anche i carabinieri

l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione reagendo fisicamente all’intervento

Momenti di forte tensione si sono registrati a bordo di un autobus di linea di Air Campania nei pressi della stazione ferroviaria di Caserta, dove l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che una situazione già critica degenerasse ulteriormente. L’allarme è stato lanciato dal conducente del mezzo dopo che un passeggero, privo di titolo di viaggio, aveva iniziato a creare disagi tra gli utenti presenti a bordo, assumendo un comportamento ritenuto intimidatorio e provocando preoccupazione tra i viaggiatori. La segnalazione ha immediatamente attivato una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, che si trovava nelle vicinanze e ha raggiunto il bus in pochi minuti.

Una volta saliti a bordo, i militari hanno individuato l’uomo, un quarantunenne di origine nigeriana residente nell’area metropolitana di Napoli e regolarmente presente sul territorio italiano. Alla richiesta di fornire un documento d’identità per i controlli di rito, il passeggero avrebbe però reagito con crescente nervosismo, assumendo un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori e pronunciando frasi minacciose.

La situazione è precipitata nel giro di pochi istanti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione reagendo fisicamente all’intervento dei carabinieri con spinte e strattoni, nel tentativo di lasciare il mezzo e allontanarsi. Ne è nata una breve colluttazione durante la quale i militari hanno cercato di contenere l’aggressività del soggetto senza mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri presenti.

L’intervento si è concluso con il blocco del quarantunenne e il ripristino della normalità a bordo dell’autobus. Durante le operazioni, uno dei carabinieri intervenuti avrebbe riportato alcune lesioni mentre cercava di immobilizzare l’uomo e garantire la sicurezza degli altri viaggiatori.

Accompagnato successivamente in caserma per le formalità di rito, il passeggero è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri in attesa del giudizio con rito direttissimo. Nei suoi confronti è stata inoltre avanzata la proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale di Caserta.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico, una questione che negli ultimi anni ha visto crescere le preoccupazioni di autisti e utenti. A commentare l’accaduto è stato anche Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, che ha espresso apprezzamento per il rapido intervento delle forze dell’ordine, sottolineando come episodi di questo tipo rappresentino un problema che va oltre il semplice aspetto della sicurezza e coinvolga anche questioni culturali e sociali.

Acconcia ha ricordato che negli ultimi mesi l’azienda ha partecipato ai tavoli istituzionali promossi dalla Prefettura per rafforzare la tutela del personale e dei passeggeri. Tra le misure già adottate figurano l’installazione di paratie protettive per gli autisti, dispositivi di emergenza per l’invio immediato di richieste di aiuto e sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi.

A queste iniziative si è aggiunta recentemente anche la presenza di personale di vigilanza privata armata sulle tratte considerate più sensibili, una misura introdotta per aumentare il livello di sicurezza e prevenire episodi di aggressione o violenza durante il servizio. Nonostante gli investimenti e gli strumenti adottati, resta però centrale la necessità di promuovere una maggiore cultura del rispetto nei confronti di lavoratori e utenti del trasporto pubblico.