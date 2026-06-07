Senatore accusato di violenza sessuale: sarebbe avvenuta nel suo ufficio

la denunciante sostiene invece che nel corso dell’incontro vi sarebbero stati comportamenti non consensuali

Il senatore napoletano di Forza Italia Francesco Silvestro è al centro di una vicenda giudiziaria dopo la denuncia presentata da un’imprenditrice, che lo accusa di una presunta violenza sessuale avvenuta nel suo studio parlamentare. In una dichiarazione rilasciata nel corso di un’intervista a la Repubblica, il parlamentare ha affermato di non aver ricevuto alcun atto formale relativo all’indagine in corso, aggiungendo di voler attendere gli sviluppi della vicenda nelle sedi competenti. Il senatore ha inoltre confermato di ricordare l’incontro con la donna, ma ha respinto le accuse, sostenendo che non si sarebbe verificato alcun episodio riconducibile ai fatti contestati. Ha inoltre riferito che la donna sarebbe stata accompagnata nel suo ufficio da un conoscente.

Secondo quanto riportato dalla ricostruzione giornalistica, la denunciante sostiene invece che nel corso dell’incontro vi sarebbero stati comportamenti non consensuali, successivamente oggetto della querela presentata all’autorità giudiziaria.

Il parlamentare, sempre secondo quanto riferito nell’intervista, ha dichiarato di ritenere infondate le accuse e ha lasciato intendere di voler affrontare la questione nelle sedi legali, sottolineando la necessità che ogni circostanza venga verificata dagli inquirenti.

La vicenda è ora al vaglio della magistratura, che dovrà valutare gli elementi raccolti nell’ambito delle indagini preliminari.