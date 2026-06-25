Scossa forte nel cuore della notte, gente in strada

Numerose le segnalazioni giunte attraverso i social network nei minuti immediatamente successivi all'evento

Momenti di apprensione nella notte tra i residenti dell'area flegrea e di diversi quartieri di Napoli a causa di una scossa di terremoto registrata alle 4:17 del mattino di oggi, 25 giugno 2026. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato distintamente percepito dalla popolazione, soprattutto nei comuni e nei quartieri più vicini all'epicentro. Numerose le segnalazioni giunte attraverso i social network nei minuti immediatamente successivi all'evento sismico. Molti cittadini hanno raccontato di essere stati svegliati dal movimento della terra e dal tremore di mobili e suppellettili all'interno delle abitazioni.



Le aree dove la scossa è stata avvertita con maggiore intensità comprendono Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Arco Felice, ma le vibrazioni sono state percepite chiaramente anche in diversi quartieri della città di Napoli, tra cui Fuorigrotta, Posillipo e Soccavo.



Come spesso accade in occasione degli eventi sismici legati al fenomeno del bradisismo che interessa i Campi Flegrei, centinaia di cittadini si sono riversati online per condividere testimonianze e informazioni in tempo reale. In molti hanno riferito di un boato che avrebbe preceduto o accompagnato la scossa, elemento frequentemente segnalato durante gli eventi sismici dell'area flegrea.



Nonostante la paura iniziale, al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. Le autorità e gli organismi di monitoraggio continuano comunque a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione, effettuando le verifiche previste dai protocolli di sicurezza.



L'evento rientra nel quadro della persistente attività sismica che da tempo interessa l'area dei Campi Flegrei, uno dei sistemi vulcanici più monitorati d'Europa. Negli ultimi anni il territorio è stato interessato da numerosi sciami sismici collegati al fenomeno del sollevamento del suolo, mantenendo alta l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni.