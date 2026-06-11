Scoperto deposito con oltre 100 ordigni artigianali

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza del materiale sequestrato

Un’operazione di controllo condotta a Salerno ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente. Nel corso di una specifica attività ispettiva sul territorio cittadino, gli agenti dell’Polizia di Stato, in particolare personale dell’UPGSP della Questura, hanno individuato e sequestrato numerosi manufatti pirotecnici artigianali, oltre a sostanze e materiali utilizzati per la loro produzione. All’interno dei locali controllati sono stati rinvenuti più di 100 ordigni di varia tipologia e dimensione, insieme a componenti e strumenti destinati alla realizzazione di esplosivi rudimentali, conservati in contenitori di diverso genere e in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e affidato agli artificieri della Polizia di Stato per le successive verifiche tecniche e per le operazioni di messa in sicurezza e distruzione, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza del materiale sequestrato e per ricostruirne la possibile destinazione, nell’ambito delle indagini volte a individuare eventuali responsabilità penali.