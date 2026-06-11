Sciacciato da muletto, muore al Cardarelli a 23 anni

Il giovane lavorava per una ditta specializzata nella manutenzione di carrelli elevatori

Un grave incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi a Trentola Ducenta, nel Casertano, si è concluso nel modo più drammatico: il 23enne rimasto gravemente ferito non ce l’ha fatta ed è deceduto all’ospedale di Napoli dove era ricoverato in condizioni critiche. Il giovane lavorava per una ditta specializzata nella manutenzione di carrelli elevatori ed era rimasto vittima dell’incidente nella giornata di sabato 6 giugno. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un muletto mentre si trovava all’interno dell’area operativa, riportando un violento trauma da schiacciamento che aveva reso da subito disperate le sue condizioni.

Immediatamente soccorso, era stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale Antonio Cardarelli, dove i medici hanno tentato di stabilizzarlo e di intervenire sulle gravi lesioni riportate. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il giovane è morto nella giornata di ieri.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della comunità di origine e di lavoro, suscitando profonda commozione. A ricordarlo pubblicamente è stato anche il parroco della chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Capodrise, don Giuseppe Di Bernardo, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio: “Francesco è un angelo in cielo. Preghiera per la sua anima e per la sua famiglia devastata”.

La tragedia riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori industriali e logistici, dove la movimentazione di mezzi pesanti continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio.