Schianto tra camion e due auto, la vittima è di Castellammare

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente

Tragico incidente stradale all'alba lungo l'autostrada A13, nel territorio del Padovano, dove una persona ha perso la vita in un violento scontro che ha coinvolto due automobili e un camion. La vittima è Filippo Nunziata, 50 anni, originario di Castellammare di Stabia. In un primo momento le sue condizioni erano state segnalate come gravissime, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, l'uomo è deceduto poco dopo. L'incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione sud, verso Bologna. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il 50enne dalle lamiere dell'auto. Una volta liberato, il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, risultate purtroppo inutili.Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le cause dello schianto, ancora in fase di accertamento. La circolazione lungo il tratto interessato dell'A13 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.