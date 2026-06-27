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Schianto tra camion e due auto, la vittima è di Castellammare

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente

A cura di Redazione
27 giugno 2026 20:30
Schianto tra camion e due auto, la vittima è di Castellammare -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Tragico incidente stradale all'alba lungo l'autostrada A13, nel territorio del Padovano, dove una persona ha perso la vita in un violento scontro che ha coinvolto due automobili e un camion. La vittima è Filippo Nunziata, 50 anni, originario di Castellammare di Stabia. In un primo momento le sue condizioni erano state segnalate come gravissime, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, l'uomo è deceduto poco dopo. L'incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione sud, verso Bologna. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il 50enne dalle lamiere dell'auto. Una volta liberato, il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, risultate purtroppo inutili.Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le cause dello schianto, ancora in fase di accertamento. La circolazione lungo il tratto interessato dell'A13 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

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