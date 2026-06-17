Schianto in autostrada, muore pizzaiolo di Castellammare

Dopo il tamponamento, la vettura sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, riportando danni devastanti

Una drammatica tragedia stradale si è consumata nella mattinata di martedì 16 giugno lungo l’Autostrada del Brennero, dove un violento impatto tra un’autovettura e un mezzo pesante è costato la vita a un giovane di 27 anni. La vittima è Matteo Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma da tempo residente in Alto Adige, dove era conosciuto per essere il titolare della pizzeria “Mattè” a Bolzano.L’incidente si è verificato poco dopo le 7.30 lungo la carreggiata sud dell’A22, nel tratto compreso tra i caselli di Affi e Verona Nord, all’altezza del territorio comunale di Pastrengo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso.Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, ancora in fase di verifica, l’automobile sulla quale viaggiavano il giovane imprenditore e una donna di 29 anni avrebbe urtato violentemente un tir che si trovava fermo in una piazzola di sosta. Dopo il tamponamento, la vettura sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, riportando danni devastanti.L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono confluiti i vigili del fuoco, intervenuti con squadre provenienti da Bardolino e supportati da un’autogru arrivata da Mantova. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni in cui versava l’automobile, praticamente distrutta dall’urto.I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti dalle lamiere accartocciate. Una volta estratta dall’abitacolo, la passeggera è stata affidata al personale sanitario presente sul luogo dell’incidente. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie e, dopo le prime cure, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove resta ricoverata in prognosi riservata.Per Matteo Buoninconti, invece, nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate incompatibili con la vita e il decesso è stato constatato sul posto.Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Presenti anche gli operatori dell’Autostrada del Brennero, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto interessato e gestire la circolazione.L’incidente ha provocato pesanti conseguenze sul traffico, con rallentamenti e code che si sono protratti per diverse ore durante la mattinata. Solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e il completamento delle operazioni di soccorso la situazione è gradualmente tornata alla normalità.La notizia della morte del giovane imprenditore ha suscitato profondo cordoglio sia a Bolzano, dove Matteo era conosciuto e apprezzato per la sua attività, sia a Castellammare di Stabia, città d’origine della sua famiglia. In molti hanno espresso messaggi di vicinanza ai parenti e alla compagna ricoverata, nella speranza che possa superare le gravi conseguenze riportate nel tragico schianto.