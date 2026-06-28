Schianto frontale all'alba, muore uno dei conducenti

Il giovane alla guida dell’altra vettura è stato sottoposto agli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica

Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi, domenica 28 giugno, in via Stadera, nel tratto che collega Casoria a Napoli. Il bilancio è di una vittima. L’incidente si è verificato intorno alle 6:30, quando una Fiat 600 condotta da un uomo di 72 anni stava percorrendo la strada in direzione Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un giovane di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto ha interessato la parte anteriore della Fiat Panda e la fiancata sinistra della Fiat 600, che potrebbe essere stata coinvolta in una manovra di inversione di marcia al momento del sinistro. Lo scontro si è rivelato particolarmente violento.



Il conducente della Fiat 600 è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.



Il giovane alla guida dell’altra vettura è stato sottoposto agli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta ad alcol o sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro immediato della patente.



Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.