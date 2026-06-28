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Schianto frontale all'alba, muore uno dei conducenti

Il giovane alla guida dell’altra vettura è stato sottoposto agli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica

A cura di Redazione
28 giugno 2026 18:30
Schianto frontale all'alba, muore uno dei conducenti -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi, domenica 28 giugno, in via Stadera, nel tratto che collega Casoria a Napoli. Il bilancio è di una vittima. L’incidente si è verificato intorno alle 6:30, quando una Fiat 600 condotta da un uomo di 72 anni stava percorrendo la strada in direzione Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un giovane di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto ha interessato la parte anteriore della Fiat Panda e la fiancata sinistra della Fiat 600, che potrebbe essere stata coinvolta in una manovra di inversione di marcia al momento del sinistro. Lo scontro si è rivelato particolarmente violento.

Il conducente della Fiat 600 è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.

Il giovane alla guida dell’altra vettura è stato sottoposto agli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta ad alcol o sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro immediato della patente.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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