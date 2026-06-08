Schianto contro un'auto, grave giovane coppia

L’urto è stato particolarmente violento e i due giovani sono stati sbalzati dalla moto

Un violento incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina, domenica 7 giugno, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove una Smart e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nel sinistro sono rimasti feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza entrambi di 25 anni e originari di Battipaglia. I due viaggiavano a bordo della moto che, a seguito del violento impatto con l’auto, è finita contro il marciapiede, riportando gravi danni così come anche la Smart coinvolta nello scontro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino in Corso Italia, all’altezza dell’incrocio con via Enea. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’urto è stato particolarmente violento e i due giovani sono stati sbalzati dalla moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto e riportando diverse lesioni e traumi. A mitigare almeno in parte le conseguenze dell’impatto è stato l’uso del casco, indossato da entrambi, che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118, allertato dalla centrale operativa dell’Asl di Salerno, che ha inviato un’ambulanza della Vopi, associazione volontari di pronto intervento. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due feriti, che sono stati successivamente stabilizzati, immobilizzati su barella e trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Entrambi i 25enni hanno riportato traumi agli arti superiori e inferiori e sono attualmente sottoposti ad ulteriori accertamenti clinici per escludere eventuali lesioni interne o complicazioni più serie.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’impatto e verificare eventuali responsabilità nello scontro tra i due veicoli.