Scappa all'alt e prova a travolgere un agente

Il conducente è stato identificato e accompagnato presso il comando per gli accertamenti

Fugge a un posto di blocco e tenta di investire un agente della polizia locale: è accaduto ieri mattina a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un uomo di 37 anni, residente a Caivano, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e fuga stradale. Il fatto si è verificato intorno alle 8:30 lungo la Strada Statale 18, in località Ponte Barizzo, durante un servizio di controllo del territorio disposto dalla polizia locale. Gli agenti, impegnati in attività di verifica della circolazione stradale, hanno intercettato un veicolo segnalato dal sistema di rilevamento “Targa System”, che aveva evidenziato la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.

A quel punto è stato intimato l’alt al conducente per gli accertamenti di rito, ma l’uomo, invece di fermarsi, avrebbe improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. La manovra ha messo in serio pericolo l’incolumità di un agente presente in carreggiata, costretto a spostarsi rapidamente per evitare l’impatto diretto con il mezzo in fuga.

È quindi scattato l’inseguimento da parte delle pattuglie, con l’attivazione dei dispositivi di emergenza. Dopo circa due chilometri, il veicolo è stato raggiunto e fermato nei pressi del cavalcavia ferroviario di via Magna Grecia grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia.

Il conducente è stato identificato e accompagnato presso il comando per gli accertamenti. Il veicolo è stato successivamente sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione, ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada.

Al termine delle verifiche, il 37enne è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del Codice Penale) e fuga stradale. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno.