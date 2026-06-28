Scafati, ladri in casa mentre i bambini dormivano

A interrompere il piano dei malviventi sarebbe stato un lieve rumore proveniente dall'interno della casa

Momenti di paura nella notte a Scafati, dove alcuni malviventi hanno tentato di introdursi in un appartamento mentre all'interno dormiva un'intera famiglia, compresi dei bambini. Il furto, fortunatamente, non è stato portato a termine grazie alla prontezza dei proprietari, che si sono accorti della presenza dei ladri e hanno immediatamente dato l'allarme. L'episodio si è verificato in via Pasquale Vitiello, intorno alle 3.30 del mattino. Secondo quanto raccontato dal proprietario dell'abitazione attraverso un messaggio pubblicato sui social e già segnalato ai carabinieri, i banditi sarebbero riusciti a introdursi nell'immobile approfittando delle ore notturne, convinti probabilmente che gli occupanti stessero dormendo.



A interrompere il piano dei malviventi sarebbe stato un lieve rumore proveniente dall'interno della casa, sufficiente però a svegliare i proprietari. Resisi conto che qualcuno si era introdotto nell'abitazione, hanno immediatamente dato l'allarme, costringendo i ladri a interrompere il furto e a fuggire prima di riuscire a impossessarsi di denaro o altri oggetti di valore.



La vicenda è stata denunciata ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tentato furto e verificare l'eventuale presenza di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, utili a identificare i responsabili.



L'episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti per i furti in abitazione, soprattutto quelli messi a segno durante la notte con le famiglie presenti in casa, una modalità che aumenta il rischio di conseguenze ben più gravi in caso di incontro tra vittime e malviventi.