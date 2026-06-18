Sassi contro le auto le auto in transito, scoppia il panico

L’episodio ha provocato danni materiali e un comprensibile shock al conducente, ma soprattutto ha riacceso le preoccupazioni dei residenti e degli automobilisti

Momenti di forte tensione a Napoli, dove un grave episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale nell’area nord della città. Nella serata di ieri, un automobilista in transito nei pressi della zona adiacente al campo rom di Secondigliano è stato colpito da una grossa pietra lanciata contro il parabrezza del proprio veicolo. Il sasso ha centrato in pieno il vetro anteriore dell’auto, scheggiandolo in modo evidente e causando un forte spavento al conducente, che stava procedendo a velocità moderata lungo la strada. Proprio l’andatura ridotta avrebbe evitato conseguenze potenzialmente molto più gravi, come la perdita di controllo del mezzo o la rottura completa del parabrezza con possibile invasione dell’abitacolo.



Un episodio che riaccende le preoccupazioni



L’episodio ha provocato danni materiali e un comprensibile shock al conducente, ma soprattutto ha riacceso le preoccupazioni dei residenti e degli automobilisti che quotidianamente attraversano quell’area. Secondo quanto segnalato, non si tratterebbe di un caso isolato, ma di una serie di episodi simili già avvenuti in passato nella stessa zona, con lancio di oggetti e atti vandalici contro le vetture in transito.



Una situazione che, nel tempo, ha contribuito a generare un crescente senso di insicurezza tra chi percorre le arterie stradali nei pressi degli insediamenti presenti nell’area nord di Napoli, dove non sarebbero mancati in passato anche casi più gravi con conseguenze fisiche per gli automobilisti coinvolti.



L’intervento politico



Sul caso è intervenuto il deputato di Francesco Emilio Borrelli, che ha definito l’accaduto l’ennesima “tragedia sfiorata”, sottolineando la pericolosità di gesti che mettono a rischio la vita di chi si trova semplicemente a transitare in auto.



Borrelli ha espresso solidarietà al cittadino coinvolto, evidenziando come episodi di questo tipo non possano essere considerati semplici atti vandalici, ma comportamenti criminali potenzialmente letali. Secondo il parlamentare, la reiterazione di tali episodi nella stessa area rappresenterebbe un problema strutturale di sicurezza pubblica.



La richiesta di interventi urgenti



Il deputato ha inoltre ribadito la necessità di interventi immediati per mettere in sicurezza la zona, proponendo l’installazione di un sistema di videosorveglianza ad alta definizione lungo il perimetro stradale e un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.



Tra le misure richieste figurano anche presidi fissi e pattugliamenti nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di monitorare costantemente il traffico e prevenire ulteriori episodi di questo tipo.



Borrelli ha annunciato infine l’intenzione di presentare una segnalazione formale alla Questura e alla Prefettura, chiedendo un intervento strutturale per porre fine a quella che ha definito una situazione di grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti.



Un clima di allarme sociale



L’episodio contribuisce ad alimentare un clima di crescente allarme tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli e misure efficaci per garantire la sicurezza lungo le strade dell’area nord di Napoli. Resta ora alta l’attenzione delle istituzioni in attesa di eventuali sviluppi e dell’adozione di provvedimenti concreti.