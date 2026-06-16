Sara muore nel suo viaggio di addio al nubilato

Il dolore si è diffuso tra colleghi, amici e conoscenti, profondamente scossi da una perdita improvvisa e drammatica

Una tragedia ha colpito Mykonos, una delle isole più conosciute della Grecia, dove una donna italiana di 37 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. La vittima, originaria di Arezzo e residente nel Valdarno, lavorava in un’importante azienda della zona ed era madre di una bambina. Secondo le prime informazioni disponibili, si trovava sull’isola insieme ad alcune amiche per festeggiare il suo addio al nubilato, a poche settimane dal matrimonio che avrebbe dovuto celebrare con il compagno, anch’egli del Valdarno.



L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, ma al momento le notizie che arrivano dalla Grecia risultano ancora frammentarie. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche una delle persone che viaggiavano con lei, attualmente ricoverata.



La notizia della morte della 37enne ha rapidamente raggiunto l’Italia, arrivando fino all’azienda in cui lavorava, dove già nelle prime ore della giornata avevano iniziato a circolare voci poi purtroppo confermate. Il dolore si è diffuso tra colleghi, amici e conoscenti, profondamente scossi da una perdita improvvisa e drammatica.



In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la famiglia e per la figlia della donna, mentre si attende che le autorità greche completino gli accertamenti sull’accaduto per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.