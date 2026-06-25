Sant'Anastasia, ruba sei sedie e quattro sgabelli da un bar

il furto sarebbe avvenuto intorno alle 3:55 del mattino

Nuovo episodio di microcriminalità a Sant’Anastasia, dove nella notte un uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre portava via alcune sedie sistemate all’esterno di un’attività commerciale. Secondo quanto denunciato dal titolare del Q Cafe, il furto sarebbe avvenuto intorno alle 3:55 del mattino. Le immagini registrate dall’impianto di sorveglianza mostrerebbero un individuo mentre si avvicina al locale e si impossessa di sei sedie collocate nell’area esterna del bar, per poi allontanarsi rapidamente.



L’episodio ha suscitato indignazione tra i gestori dell’attività, già vittime in passato di un furto analogo. Stando a quanto riferito, infatti, lo stesso soggetto sarebbe stato immortalato dalle telecamere anche durante le festività pasquali di quest’anno, quando avrebbe sottratto quattro sgabelli appartenenti al locale.



«A cosa siamo arrivati», è lo sfogo dei proprietari, amareggiati per un gesto che, oltre al danno economico, alimenta un crescente senso di insicurezza tra commercianti e residenti della zona.