Saccheggiata la sede dell'associazione per i bimbi autistici

Nel corso dell’intrusione è stato portato via un computer portatile e una somma di denaro pari a circa 11 euro

Furto nella sede del Centro Ludico Polifunzionale “La Coccinella APS” di Quarto, in provincia di Napoli, un’associazione di volontariato impegnata nell’assistenza e nel supporto a bambini con disturbi dell’apprendimento, dislessia e disturbo dello spettro autistico. L’episodio si sarebbe verificato tra il 18 e il 20 giugno, quando ignoti si sono introdotti all’interno della struttura mettendo a soqquadro i locali. Nel corso dell’intrusione è stato portato via un computer portatile e una somma di denaro pari a circa 11 euro. Un bottino minimo dal punto di vista economico, ma un danno significativo per le attività del centro, che quotidianamente lavora su percorsi di inclusione e sostegno rivolti ai minori e alle loro famiglie.



La scoperta e i danni alla struttura



Al rientro nei locali, i volontari hanno trovato gli ambienti in disordine e segni evidenti dell’effrazione. Oltre al furto, a preoccupare maggiormente sono stati i danni organizzativi e il rallentamento delle attività, fondamentali per i percorsi educativi e riabilitativi dei bambini seguiti dall’associazione.



Nonostante l’accaduto, il personale del centro si è immediatamente attivato per ripristinare la funzionalità degli spazi e garantire la ripresa delle attività nel più breve tempo possibile.



La reazione delle istituzioni



Sull’episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione dai responsabili della struttura, insieme al capogruppo di Europa Verde al Comune di Quarto, Davide Secone.



“Si tratta di un gesto di una gravità e di una vigliaccheria inaudite – ha dichiarato Borrelli –. Entrare in un centro che si occupa di bambini con disabilità per rubare un computer e pochi spiccioli significa colpire non solo una struttura, ma l’intera rete di sostegno alle famiglie più fragili”.



Secondo il parlamentare, l’episodio rappresenta un attacco diretto a chi opera nel sociale e nel volontariato, con ricadute che vanno ben oltre il valore materiale del furto.



Solidarietà e appello alle indagini



Borrelli ha espresso solidarietà ai volontari e alla presidente dell’associazione, sottolineando la reazione immediata del centro, che ha ripreso le attività nonostante i danni subiti.



Contestualmente è stato rivolto un appello alle forze dell’ordine affinché vengano individuati al più presto i responsabili del furto, definendo l’episodio un atto che colpisce direttamente i soggetti più vulnerabili della comunità.



Le indagini sono in corso per risalire agli autori dell’intrusione.